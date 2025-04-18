В Смоленской области началось голосование за город с самой красивой архитектурой

Василий Анохин: «В каждом из этих городов есть свои уникальные места, здания, парки и достопримечательности» Смоленская область примет участие во всероссийском конкурсе Минстроя России «Город с самой интересной архитектурой».
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