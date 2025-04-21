ФСБ задержала жителя Симферополя, подозреваемого в передаче секретных данных СБУ

Задержан житель Крыма, который мог передать СБУ данные о военных объектах полуостроваРусские спецслужбы задержали на территории Крыма местного жителя, который, по предположительной информации, работал на Службу безопасности Украины (СБУ).
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