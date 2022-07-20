Комментатор Набутов про шоу «Есть тема!»: «Помойка, которая может существовать только в нынешней России. И выступает там дебил, обычная дрессированная шавка»

Комментатор Кирилл Набутов поделился мнением о шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ». Ранее ведущая канала Софья Тартакова критически высказалась о выпуске передачи, посвященном теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву, и была отстранена от работы.