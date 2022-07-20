Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Комментатор Набутов про шоу «Есть тема!»: «Помойка, которая может существовать только в нынешней России. И выступает там дебил, обычная дрессированная шавка»

Комментатор Кирилл Набутов поделился мнением о шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ». Ранее ведущая канала Софья Тартакова критически высказалась о выпуске передачи, посвященном теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву, и была отстранена от работы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх