Топовые категории импортозамещенных брендов: кто стал лидером рынка? Ирэн ОрлонскаяПо словам Сергея Толкачева, первого заместителя руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, переход от западных брендов к отечественным в продуктовом сегменте произошел наиболее плавно.
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