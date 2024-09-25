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Топовые категории импортозамещенных брендов: кто стал лидером рынка?

Топовые категории импортозамещенных брендов: кто стал лидером рынка?

Топовые категории импортозамещенных брендов: кто стал лидером рынка? Ирэн ОрлонскаяПо словам Сергея Толкачева, первого заместителя руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, переход от западных брендов к отечественным в продуктовом сегменте произошел наиболее плавно.

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