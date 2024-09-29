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Агкацев о 2:0 с «Зенитом»: «Долгожданная победа «Краснодара». Можно сказать, историческая. Владели инициативой за счет комбинационной игры и максимальной самоотдачи» 

«В первую очередь есть удовольствие. Долгожданная победа. Можно сказать, историческая. Мы давно не обыгрывали «Зенит», шесть с половиной лет.

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