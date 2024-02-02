Один из главных авторов антироссийских санкций США уходит в отставку

Global Look Press/CNP/Rod Lamkey Помощница министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет ведомство, сообщает агентство Bloomberg.
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