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Один из главных авторов антироссийских санкций США уходит в отставку

Один из главных авторов антироссийских санкций США уходит в отставку

Global Look Press/CNP/Rod Lamkey Помощница министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет ведомство, сообщает агентство Bloomberg.

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