Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Паковали всех. На бунте в Москве погорела даже Собчак

Паковали всех. На бунте в Москве погорела даже Собчак

Царьград Фото: globallookpress.com В Москве состоялась несанкционированная акция, на которой были задержаны корреспонденты нескольких либеральных изданий.

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Комментарии
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Стефания Новак
Вместо того чтобы заниматься детьми. таскается по тусовкам и мутит воду. Она пользуется благородством Путина, не трогать ее в память о Собчаке.
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5 час.
Mark Kapustin
Правильный вопрос.
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3 час.
АндрейБорков
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4 мин.

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