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Цены на нефть растут 2 сентября на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Цены на нефть растут 2 сентября на фоне эскалации конфликта США и Ирана

В начале торгов 2 сентября цены на нефть продолжили расти после резкого скачка накануне. Причиной нового движения вверх стало усиление опасений по поводу перебоев с поставками на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном.

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