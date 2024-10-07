Поступают сообщения об освобождении армией России села Золотая Нива

Российские войска продолжают успешное продвижение вдоль реки Кашлагач. После освобождения Угледара подразделения ВС РФ добились нового успеха, фактически объединив Угледарское направление с Великоновосёловским.
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