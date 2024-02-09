В США заявили о встрече в России Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Россию встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей президента США Джо Байдена (на тот момент – сенатора), обвинившей главу Белого дома в домогательствах.