В США заявили о встрече в России Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Россию встретился с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей президента США Джо Байдена (на тот момент – сенатора), обвинившей главу Белого дома в домогательствах.
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