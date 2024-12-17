Жителя Нижегородской области задержали за намерение взорвать промпредприятие

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области задержали местного жителя, который вступил в сговор со спецслужбами Украины и предложил организовать взрыв на предприятии, производящем военную продукцию.
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