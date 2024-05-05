В Музее искусства открылась выставка работ скульптора Симуна к 90-летию со дня его рождения

На экспозиции экспериментальные работы, которые мало кто видел В Петербурге открыли выставки работ скульптора Константина Симуна к 90-летию со дня его рождения и еще три выставки мастеров второй половины прошлого века.
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