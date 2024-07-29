"Мы долго терпели провокации и лицемерие": Венгрия раскрыла тайные связи Польши и России - "правда глаза колет"

После того, как Варшава указала на то, что Будапешт продолжает покупать нефть из России, призвав соседа выйти из ЕС и НАТО, глава МИД Венгрии сделал официальное заявление, раскрыв лицемерие польского правительства, указав на их тайные экономические связи с Москвой: "правда глаза колет".
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