"Мы долго терпели провокации и лицемерие": Венгрия раскрыла тайные связи Польши и России - "правда глаза колет"

После того, как Варшава указала на то, что Будапешт продолжает покупать нефть из России, призвав соседа выйти из ЕС и НАТО, глава МИД Венгрии сделал официальное заявление, раскрыв лицемерие польского правительства, указав на их тайные экономические связи с Москвой: "правда глаза колет".