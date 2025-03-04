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Ким Ё Чжон: КНДР готова усилить стратегическое сдерживание в ответ на США

Ким Ё Чжон: КНДР готова усилить стратегическое сдерживание в ответ на США

Заместитель заведующего отделом Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила о готовности КНДР защитить суверенитет на фоне прибытия американского авианосца Carl Vinson в Пусан, обвинив США в обострении напряженности на Корейском полуострове.

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