Премьер Италии: "Китай является важным собеседником для решения мировых проблем"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обещает возобновить сотрудничество между своей страной и Китаем и подписать трехлетний план действий Италия-Китай во время своего первого визита в Пекин после вступления в должность.
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