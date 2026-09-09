История пионера-клептомана Вали Егорова, оставившего чекиста без золотых часов

Московский пионер Валентин Егоров в 30-х годах прошлого века был настоящей грозой высоких кабинетов. Он, повязав красный галстук, смело заходил «по делу» к руководителям предприятий и чиновникам, после чего те лишались ценных вещей.
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