Некоролевская судьба Алексея Консовского

Самый главный «принц» Советского Союза, которого многие зрители помнят по сказке «Золушка», экранизированной на «Ленфильме» в 1947 году, прожил нелегкую жизнь, с детства омраченную страхом сталинских репрессий.
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