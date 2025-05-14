8 мая 2025 года Александр и Вера Волошины из Питкяранты отметили золотую свадьбу — целых 50 лет вместе! Познакомились они еще студентами в петрозаводском Лесотехническом техникуме и с тех пор не расставались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии