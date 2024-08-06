В Олюторском районе Камчатки пропал оленевод

На северном побережье Камчатского края продолжаются поисковые работы после исчезновения оленевода. Три недели назад группа оленеводов отправилась на поиски забытых оленей, но один из них пропал без вести.
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