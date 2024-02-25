Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 марта

Повышение грядет к пенсионерам старше 80 летВышедшие на пенсию люди, которым в текущем месяце исполняется 80 лет, уже в следующем месяце обретут законную возможность увеличить фиксированной выплаты в страховой части по старости.
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