ВСУ в первые минуты нового года ударили ракетами по Курской области

Жертв и разрушений нет, никто не пострадал.фото: t.me/sudzhanskij_rajonНочью 1 января украинские войска нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
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