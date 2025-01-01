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ВСУ в первые минуты нового года ударили ракетами по Курской области

ВСУ в первые минуты нового года ударили ракетами по Курской области

Жертв и разрушений нет, никто не пострадал.фото: t.me/sudzhanskij_rajonНочью 1 января украинские войска нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

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