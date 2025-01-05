СК возбудил уголовное дело по факту гибели военкора Мартемьянова при атаке ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Следственного комитета России 5 января.
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