FiNE-NEWS

1 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Никакой войны не будет. Амеры ссыкуны и на два фронта воевать ни за что не будут. Они сейчас и на один фронт не потян...Киссинджер: США н...
  • Гарий Щерба
    Ну ну ,  ПОСМОТРИМ ...!!!Эстония намерена ...
  • Валентин Воробьев
    США себя считают единственно правым и пытаются учить других, убогиеВ Госдепе США при...

Глава британской разведки: Несмотря на заявления чиновников Украины ожидать решительных успехов ВСУ на южном направлении нереально

Зеленский с военно-политической верхушкой Украины В британской прессе вышел материал, в котором представлены соображения руководителя военной разведки Британии Джеймса (Джима) Хоккенхалла по поводу российско-украинского вооружённого конфликта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх