Ламаркусу Олдриджу интересен вариант с работой в тренерском штабе «Сан-Антонио»

Бывший игрок «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж заинтересован в возвращении в клуб. Во время общения с поклонниками в социальных сетях Олдридж написал, что ему было бы интересно поработать в тренерском штабе «Сперс», занимаясь развитием игроков.