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Спички - не игрушка

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Затопление метро Киева. Всё только начинается

Затопление метро Киева. Всё только начинается

Едва появилась первая информация о начавшей поступать воде в тоннели метро Киева, как бывший советник президента Леонида Кучмы сбежавший из Украины Олег Соскин в своем видеоблоге заголосил: «Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Печальная картина ,а ведь киевское метро во времена СССР было одним из красивейших и безопасных.Вот что творят годы &quot;незалежности &quot;от здравого  смысла и разума.Теперь модно кивать и плевать в прошлое.Совет не постороннего :&quot; Подойдите к зеркалу и вы увидите виновников всего происходящего как на Украине ,так и с Украиной&quot;!
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