Едва появилась первая информация о начавшей поступать воде в тоннели метро Киева, как бывший советник президента Леонида Кучмы сбежавший из Украины Олег Соскин в своем видеоблоге заголосил: «Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая.
Затопление метро Киева. Всё только начинается
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Печальная картина ,а ведь киевское метро во времена СССР было одним из красивейших и безопасных.Вот что творят годы "незалежности "от здравого смысла и разума.Теперь модно кивать и плевать в прошлое.Совет не постороннего :" Подойдите к зеркалу и вы увидите виновников всего происходящего как на Украине ,так и с Украиной"!
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