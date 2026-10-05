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Кухня и дом

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Как сохранить старую кухню после потопа и законно убрать дверь при газовой плите

Как сохранить старую кухню после потопа и законно убрать дверь при газовой плите

Когда квартира переживает потоп, первая мысль обычно — всё снести и начать заново. Но иногда ограничения бюджета и здравый смысл подсказывают другой путь: оставить то, что ещё способно служить, и выстроить новую историю вокруг уцелевших вещей.

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