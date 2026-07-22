НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Автобус с болельщиками «Тигре» обстреляли в Монтевидео после матча с «Насьоналем» в Кубке Судамерикана. Один человек ранен в ногу

Автобус с болельщиками «Тигре» обстреляли в столице Уругвая по пути с матча. Инцидент произошел после первого стыкового матча между аргентинской командой и «Насьоналем» за выход в 1/8 финала Кубка Судамерикана (3:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии