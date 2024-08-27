Критическая инфраструктура повреждена в украинской части Херсонской области

Объект критической инфраструктуры получил повреждения от удара российских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 27 августа сообщил глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии