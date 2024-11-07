Военный эксперт предрек ВСУ тотальные неудачи в случае нападения на Брянщину

Западные СМИ сообщают о возможной подготовке ВСУ к новому наступлению на российское приграничье. Цель, по их мнению, - убедить нового президента США в боеспособности украинской армии и получить новую помощь.
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