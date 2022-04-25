Алвес – Месси о 39-м трофее: «Если кто-то превзойдет тебя, то пусть это будет тот, кто лучше»

Дани Алвес обратился к Лионелю Месси, который завоевал 39-й трофей, выиграв Лигу 1 с «ПСЖ». «Величайший чемпион лучшего вида спорта в мире – из соседней страны, которая находится на северо-востоке.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии