Алвес – Месси о 39-м трофее: «Если кто-то превзойдет тебя, то пусть это будет тот, кто лучше»

Дани Алвес обратился к Лионелю Месси, который завоевал 39-й трофей, выиграв Лигу 1 с «ПСЖ». «Величайший чемпион лучшего вида спорта в мире – из соседней страны, которая находится на северо-востоке.

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