МИД Эстонии закроет два генконсульства в США ради сокращения расходов

Министерство иностранных дел Эстонии в рамках программы урезания расходов сократит 45 должностей и закроет генеральные консульства Эстонии в Нью-Йорке и Сан-Франциско, заявил глава МИД Маргус Цахкна 26 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
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