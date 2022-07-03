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Неуместные шутки и любовь к агентам западных стран: кто возглавляет отдел маркетинга «Метр Девелопмент Групп»

Неуместные шутки и любовь к агентам западных стран: кто возглавляет отдел маркетинга «Метр Девелопмент Групп»

Новым девелопером, работающим в Петербурге, может стать волгоградская фирма «Метр Девелопмент Групп», которой Смольный на ПМЭФ-2022 доверил реализацию двух крупных проектов на Невской ратуше и в Зеленогорске.

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