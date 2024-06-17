В сети появилось ещё больше геймплея фэнтезийного экшена Black Myth: Wukong Из-за не...

В сети появилось ещё больше геймплея фэнтезийного экшена Black Myth: WukongИз-за неосмотрительности журналистов в сети раньше времени появилось превью ожидаемого ролевого экшена Black Myth: Wukong, вдохновлённого “Путешествием на Запад”.