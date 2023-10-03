Четверть россиян воспринимают рекламу как то, что показывают им против воли

С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о маркировке рекламы, а с 1 сентября текущего года была введена административная ответственность и штрафы за размещение немаркированной рекламы или ошибки в маркировке.
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