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FiNE NEWS

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Экс-замминистра экономики предупредил о рисках роста потребления в России

Бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев в эфире телеканала и Радио РБК 3 августа 2026 года выразил обеспокоенность из-за ускоренного роста потребления в России, который превышает темпы роста ВВП.

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