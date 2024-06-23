«Это ужас для детей»: решена судьба двойняшек, которых в 60 лет родила известная актриса и умерла Юлия СоколоваДве недели назад от тяжелой болезни умерла известная актриса Барбара Сенкевич, которая сумела впервые стать матерью в 60 лет.