«Это ужас для детей»: решена судьба двойняшек, которых в 60 лет родила известная актриса и умерла Юлия СоколоваДве недели назад от тяжелой болезни умерла известная актриса Барбара Сенкевич, которая сумела впервые стать матерью в 60 лет.
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