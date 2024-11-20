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Россия отключила газ. Турки о жалобах Европы: "Да пошли вы!"

Россия отключила газ. Турки о жалобах Европы: "Да пошли вы!"

Урсула Фон дер Ляйен назвала решение компании "Газпром" прекратить поставки газа в Австрию "шантажом", пишет Haber7.

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HB
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Politycy UE pokazują światu swoje osobiste ograniczenia umysłowe i manipulacje
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20 час.
Ксюша Кирьязис
По-моему, ей пора вернуться в прежнюю профессию. Заодно вспомнит про гендерные различия между полами. В остальном она лохушка-лохушкой...
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A
Alla
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