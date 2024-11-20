Урсула Фон дер Ляйен назвала решение компании "Газпром" прекратить поставки газа в Австрию "шантажом", пишет Haber7.
Россия отключила газ. Турки о жалобах Европы: "Да пошли вы!"
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Politycy UE pokazują światu swoje osobiste ograniczenia umysłowe i manipulacje
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20 час.
Ксюша Кирьязис
По-моему, ей пора вернуться в прежнюю профессию. Заодно вспомнит про гендерные различия между полами. В остальном она лохушка-лохушкой...
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18 час.
A
Alla
Если бы отключили газ хотя бы года на три раньше, и в первую очередь "братской" хохляндии, СВО проводить бы не пришлось, сохранили бы много жизней ...
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12 час.
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