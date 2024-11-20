Россия отключила газ. Турки о жалобах Европы: "Да пошли вы!"

По-моему, ей пора вернуться в прежнюю профессию. Заодно вспомнит про гендерные различия между полами. В остальном она лохушка-лохушкой...

A

Alla

Если бы отключили газ хотя бы года на три раньше, и в первую очередь "братской" хохляндии, СВО проводить бы не пришлось, сохранили бы много жизней ...