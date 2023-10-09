Шольц назвал атаку на Израиль варварством

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в воскресенье с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвав его варварским, а также заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии.
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