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Русская весна

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Шольц назвал атаку на Израиль варварством

Шольц назвал атаку на Израиль варварством

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в воскресенье с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвав его варварским, а также заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии.

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