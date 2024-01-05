50/50 E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! DanGramza How the market will absorb Friday's data is 50-50.
50/50
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50/50 E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! DanGramza How the market will absorb Friday's data is 50-50.