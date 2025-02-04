С февраля: пенсионеры в России смогут пользоваться новой бесплатной услугой! Ирэн ОрлонскаяФевраль 2025 года стал поворотным моментом для миллионов российских пенсионеров: центры активного долголетия начали работать круглосуточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии