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Белоусов поручил ГШ принимать меры из-за провокаций США над Черным морем

Белоусов поручил ГШ принимать меры из-за провокаций США над Черным морем

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с повышением активности стратегических беспилотников США над Черным морем.

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