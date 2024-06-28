Белоусов поручил ГШ принимать меры из-за провокаций США над Черным морем

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с повышением активности стратегических беспилотников США над Черным морем.
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