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Аргументы и Факты

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Поздняков: ОКР выступает на стороне атлетов, не приемлющих условия МОК

Поздняков: ОКР выступает на стороне атлетов, не приемлющих условия МОК

В Олимпийском комитете РФ разделяют позицию спортсменов, считающих неприемлемыми выдвинутые Международным олимпийским комитетом условия участия россиян в Олимпиаде в Париже, сообщил в своем Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков.

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