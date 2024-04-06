Поздняков: ОКР выступает на стороне атлетов, не приемлющих условия МОК

В Олимпийском комитете РФ разделяют позицию спортсменов, считающих неприемлемыми выдвинутые Международным олимпийским комитетом условия участия россиян в Олимпиаде в Париже, сообщил в своем Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков.
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