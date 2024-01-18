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"Но факт в том, что тоннель готов, и Москва готовится начать транзитные поставки" - уже начала

"Но факт в том, что тоннель готов, и Москва готовится начать транзитные поставки" - уже начала

Это -- большой материал о тех самых талибах, приходом к власти которых пугали РФ на предмет их экспансии в республики Средней Азии Экспансии пока что нет никакой, зато талибов принимают в РФ (и наверняка в Китае), и Россия с Китаем активно включают Афганистан под управлением Талибана в общее хозяйственное пространство Евразийского Востока, со всеми находящимися в его недрах ископаемыми ресурсами и географическим положением транспортного коридора север -- югТак что -- рекомендую прочестьЦитирую, выделяя некоторые места:«Теперь в одной связке.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я написала 11 умных постов, а потом прибежал кобель и начал ссыться и гавкать. Ничего не  меняется: из собаки в человека так и не превратился. И главное, не стыдно ведь.. А даже собакам стыдно бывает.
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22 мин.
Владимир Сабакарь
Это я тебе печеньку подкинул в виде 👍. Не ссы скоро по твоему предсказанию все англосакские  банки разоряться и главы их пирамиды прибегут у тебя совета спрашивать,  а ты видимо выиграешь на этом. Тогда ты действительно самая лучшая знахарка в деле трёпа на сокральные темы....
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20 мин.
Natalija Osminina
Безграмотный &quot;курсант СМЕРШ&quot;))) Работник ножа и топора, сетевичок-затейничек. За что тебе деньги платят, если ты  дурачск. Неужели никого поумнее не нашлось, для работы на  сеть. Берут всех подряд,  даже собак.
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18 мин.

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