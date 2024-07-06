Песков: Запад не связывался в Кремлем по мирным инициативам по Украине

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам, которые озвучил российский лидер Владимир Путин, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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