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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как израильско-палестинский конфликт дошел до сегодняшнего состояния

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается с середины XX века до настоящего времени. По сути это спор о правах и суверенитете на ряд территорий, ранее входивших в Подмандатную Палестину, управлявшуюся в 1922-1948 гг.

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