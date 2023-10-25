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В Британии назвали причины возвращения русских релокантов, сбежавших из-за СВО в Армению

В Британии назвали причины возвращения русских релокантов, сбежавших из-за СВО в Армению

Financial Times утверждает, что уехавшие из России граждане стали возвращаться на РодинуБританская газета Financial Times пришла к выводу, что значительная часть русских релокантов, сбежавших из России из-за специальной операции, начала возвращаться на Родину.

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