В Строгине производят уникальное оборудование для безопасной работы АЭС

Вот уже 30 лет научнопроизводственный центр «Эхо плюс» в технопарке «Строгино» на улице Твардовского изготавливает уникальное оборудование, без которого немыслима безопасная работа атомных электростанций.
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