«Спартак» скинул оковы». Аршавин — о победе красно-белых над «Ростовом»

Андрей Аршавин высказался об эффектной победе «Спартака» над «Ростовом». Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Ростовом» в выездном матче 25-го тура РПЛ (5:1).
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