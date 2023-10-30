ВСУ за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства ДНР поделились информацией о проведённых артиллерийскими подразделениями нацистских формирований киевского режима за суточный период артиллерийских атаках, целью которых оказывались расположенные на республиканской территории населённые пункты.
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