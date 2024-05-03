Скандальный участок в центре вновь выставляют на аукцион

Осенью прошлого года департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска отменил результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.
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